Terim'den 19.05'de paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Spor Terim'den 19.05'de paylaşım - Son Dakika Spor

Terim'den 19.05'de paylaşım

6 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saat 19.05'de sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımını yaptı.

Terim'den 19.05'de paylaşım, System.String[]

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saat 19.05'de sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL

Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:12 Kaynak: İHA
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