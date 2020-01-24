Terim'den 19.05'de paylaşım - Son Dakika

Terim'den 19.05'de paylaşım
21 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saat 19.05'de sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:25 Kaynak: İHA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, saat 19.05'de sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" paylaşımını yaptı.
(İHA)
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