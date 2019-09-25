Terim'den Ali Koç açıklaması:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Sicili bozuk' açıklaması hakkında "Değerse cevap verecektim. Baktım, değmeyeceğine karar verdim" dedi. Terim derbi hakkında ise "Derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız" yorumunu yaptı.



Galatasaray, derbi hazırlıklarını basına açık yaptığı idmanla gerçekleştirdi. İdmanda basın mensupları ile bir sohbet yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 'Sicili bozuk' açıklamasına bir cevap vermeyeceğini söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Club Brugge maçı sonrası, "Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz" açıklamasını yapan Terim, bugün basın mensupları ile yaptığı sohbette Koç'un bu açıklaması için, "Ali Koç'un yaptığı açıklamalarına İstanbul'da dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi, verirdim" yorumunu yaptı.



"Tribünde olmak çok zor bir durum"



Aldığı ceza hakkında konuşan Terim, "Tribünde olmak çok zor. Sahaya uzaksınız, oyuncularla temasınız yok, göz göze gelemiyorsunuz. Maçı tribünde talip etmek beni üzüyor. Üzülmenin dışında da, takıma faydalı olacağım yerde olmamak rahatsız edici oluyor" dedi. Malatya'da kaybedilen 2 puana da değinen Terim, "Oyuncular haftada 3 maç oynamaya alışacaklar. Galatasaray'da oynayan futbolcuların bahanesi olmaz. Yeni Malatyaspor maçında yaptığımız rotasyonu ilerleyen maçlarda da yapacağız. Aynı oyuncularla tüm sezonu bitiremezsiniz. 1 farkı bırakmamak lazım. 1 fark önde veya gerideyseniz, galip veya mağlubuz diyemezsiniz. Rahat olmanız için 2 fark yapmamız lazım. Ancak bazen maçı 1-0'da da bitirmelisiniz. Büyük takımda oynuyorsanız, 1-0'ı korumanız gerekir" yorumunu yaptı.



"Hepimiz derbiye hazırız"



Cumartesi günkü derbiye hazır olduklarını da söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız" değerlendirmesini yaptı. Belhanda'nın sakatlığı için de konuşan Terim, "Belhanda oynamayı çok istiyor. Fakat sakatlığı çenesinde olduğu için nefes alıp vermede bile problem yaşayabilir. Kendisine özel maske yaptırdık. Maça kadar durumuna bakıp, son gün kararımızı vereceğiz" açıklamasını yaptı. Son olarak yardımcılarına güvendiğini ifade eden deneyimli teknik adam şunları söyledi:



"Son 2 sezonda şampiyon olurken yine aynı yardımcılarım vardı. Şampiyonluklara büyük katkı sağladılar. Sorumlulukları ve yetkileri ayrı ve işlerini çok iyi yapıyorlar. 3'ü de güvenebileceğim adamlar. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olmuşsa bu benim sorumluluğumdadır." - İSTANBUL