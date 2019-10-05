Terim'den olay itiraf: Kendime...

İşte Terim'in açıklamaları:



Performansla ilgili çok söyleyeceğim şey var. Bir defa Gençlerbirliği'ni tebrik ederim. Sadece istemek yetmiyor. Kazanmayı da bilmek gerekiyor. Galibiyeti de almanız gerekiyor. Sadece istemek yetmiyor.



PSG maçından 4 gün sonra ciddi olmayan, önemsemeyen ve doğru işler yapmayan bir Galatasaray beklemiyordum açıkçası. Onun için arkadaşlarımızın daha dikkatli olması gerekir. Muhakkak ki, Galatasaray takımı puan kaybedecektir ama kaybederse, PSG maçındaki gibi olmalı. PSG maçında taraftar 'Helal olsun' dedi.



Dolayısıyla biraz fazla uzadı bu iş. Milli ara öncesi hiç hoşuma gitmedi bu hiç. Galatasaray savaşan takım olarak dönecektir. Belki de takımı bozmayayım diye ben hatalıyım. Acemi, oynamamış ama yüreğini koyacak çocukları koymalıydım. Burada da kendime önemli eksi puan yazıyorum. Konuşulacak bir zaman var, çok da şey var ama beraberliklerden ve kötü oyundan sonra olsun istemiyorum. Kendi aramızda konuşacağız, ben Galatasaraylılara da açıklayacağım. Galatasaray elbette puan kaybedecek. Ocak'ta neler olacak, hep beraber Galatasaraylılara izah edeceğiz.



Benim bakın kariyerime, hep çok gol atan takımlar. Hiç hoşlanmıyorum bundan. Galatasaray kaybedecekse, savaşarak kaybedecek. Böyle lakayıt, böyle vurdumduymaz, olmaz. Buna ne ben müsaade ederim ne de Galatasaray'ın kültürü.



Halil hoca bildiğim kadarıyla Rosenborg - PSV maçını yönetti Perşembe gecesi. Hakem mi kalmadı 2 gün sonra bu maça veriliyor? Penaltı falan söylüyorlar. Ben ceza almamak için susuyorum. Ben yeterince konuşup ceza aldım. Biraz da ceza almayanlar konuşsun.



Ceza almamak için konuşmuyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun.