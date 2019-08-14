Son Dakika Haberleri: Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'
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Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat'

1 saat önce

Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı.

Terim'den Onyekuru'ya: 'İyi şanslar evlat', System.String[]
Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onyekuru'ya, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' şeklinde cevap verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Fransız ekibi Monaco'ya transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, sarı-kırmızılıları unutamadı. Onyekuru, sosyal medya hesabından Teknik Direktör Fatih Terim ile sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve 'Sonsuza kadar minnettarım' notunu yazdı. Terim de Onykuru'nun paylaşımını alıntılayarak, 'İyi şanslar evlat, senin için her şeyin en iyisini diliyorum' cevabını yazdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 12:50 Kaynak: İHA
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