Terim'den şampiyonluk formülü! Kadıköy... - Son Dakika
Son Dakika Spor Terim'den şampiyonluk formülü! Kadıköy... - Son Dakika Spor

Terim'den şampiyonluk formülü! Kadıköy...

7 saat önce

Hazırlık kampının ikinci bölümünü Antalya'da geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını şampiyonluk için motive ediyor.

Terim'den şampiyonluk formülü! Kadıköy..., System.String[]

Hazırlık kampının ikinci bölümünü Antalya'da geçiren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını şampiyonluk için motive ediyor.


Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık karşılaşmaları yapan sarı-kırmızılılarda teknik heyetin aklı fikri ilk yarıdaki 5 maçlık seride…


GEÇEN SEZON YAPTIK, YİNE YAPARIZ


Teknik direktör Fatih Terim, 15 puanla lige başlamalarının şampiyonluk yolunu da açacağına inanırken "İlk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum" diyerek oyuncularını motive etmeye başladı.


Sivasspor'la arasında 10 puan fark olan Galatasaray, geçen sezon 8 puan geriden gelip Başakşehir'in önünde şampiyon olmuştu. Zirvedeki takımların birbirleriyle karşılaşacağı ilk 5 haftada kolay bir fikstüre sahip olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda Yukatel Denizlispor, H.K. Kayserispor ve Btc Turk Yeni Malatya'yı konuk edecek, deplasmanda İ.H. Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. (Sabah)


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Fatih Terim, Galatasaray, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:34 
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