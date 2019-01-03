Son Dakika Haberleri: Terim'den Serdar ve Eren Açıklaması

Terim'den Serdar ve Eren Açıklaması

46 dakika önce

- Terim'den Serdar ve Eren açıklaması G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Serdar ve Eren sezon sonuna kadar planlarımızda yok"İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

- Terim'den Serdar ve Eren açıklaması
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim:
"Serdar ve Eren sezon sonuna kadar planlarımızda yok"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.
Galatasaray'da Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un takımdaki durumlarına son noktayı sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü Fatih Terim koydu. Resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşan tecrübeli teknik adam, iki oyuncunun da sezon sonuna kadar kadro planlamalarında yerleri olmadığının söyledi.
Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. Her iki oyucuyu da çok seviyorum. Onlara kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimiz farklı. Bu karar son maçlık bir karar da değil. Bu nedenle teknik olarak sezon sonuna kadar kadro planlamamızda yoklar. Yolları açık olsun. Çok başarılı olsunlar isterim. Bugüne kadar emekleri ve katkıları için de hem kendi hem de teknik heyetim adına teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Fatih Terim, Galatasaray, Serdar Aziz, Spor
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