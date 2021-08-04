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Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum - Son Dakika

Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum

04.08.2021 19:08

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu'nda oynanacak St.Johnstone maçı öncesi açıklamalarda yaptı. TFF tarafından Oğulcan Çağlayan'a hala lisans çıkarılmamasına tepki gösteren Terim, "UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum" sözlerine yer verdi.

Galatasaray, 5 Ağustos Perşembe günü Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St.Johnstone'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde basın toplantısında konuştu. Yeni transferlere değinen Terim, Oğulcan Çağlayan'ın çıkmayan lisansına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"İNSANIN CANI, CİĞERİ YANIYOR"

"Şu yangın belasından inşallah bir an evvel kurtuluruz. Ben çok iyi bir yeşilciyim. İnsanın canı, ciğeri yanıyor. Ailemle konuşuyorum, oradan o dumanları görmek acı verici. Kimsenin tadı yok. Umarım artık biter ve bir daha da yaşamayız. Allah yardımcımız olsun.

"İŞİN TEKNİK TARAFINDA KALMAK İSTİYORUM"

Oğulcan Çağlayan için kulübümüz gerekli görüşmeleri yapıyor. Başkan yardımcımız Rezan Epözdemir'i izledim. kararın detayları hakkında doyurucu bilgiler verdi. İşin teknik tarafında kalmak istiyorum. UEFA lisans veriyor, TFF lisans vermiyor. Avrupa kupasında oynadı. Böyle bir komik durum. Biz bu konuyu Tahir Kıran başkanla çözeriz ama mantığa uymuyor. Sezon başı beyaz sayfada ve kendi alanımda kalmak istiyorum.

"HER OYUNCUYA İHTİYACIM VAR"

Taylan Antalyalı'nın eski fiziğine döndüğünü gördük. Kendisi özel çalışıyordu, bir haftadır da antrenmandaydı. St. Johnstone maçında oynayacak. Son 7 günde 4 maç oynayacağız. Bu tablo oldukça ağır. Üç deplasman üst üste oynayacağız. Her oyuncuya ihtiyacım var. Kerem Aktürkoğlu, St. Johnstone maçında oynayacak. Çok yorulacak, ona çok iş düşecek. Oynamayı çok istemeli. Ona çok güveniyoruz, kıymetlilerimizden bir tanesi.

"İNŞALLAH GRUPLARA KALMAK EN BÜYÜK NİYETİMİZ"

Cicaldau'yla uzun vadeli bir anlaşma yaptığımız için, burada oynayıp oynayamayacağı bir Avrupa eleme maçını açıkçası çok önemsemedik. Gruplarda da oynayacak. İnşallah gruplara kalmak en büyük niyetimiz. Cicaldau umarım o kadar güzel işler yapar ki, oynayamadığı bu iki maçı düşünmeyiz.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Evet rakibimiz liginde bir maç yaptı. Analiz ekibimiz detaylı incelemelerini aktardı. Biz bütün ciddiyetimizle iki maça çıkıp bu turu geçip guruplara kalmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz, İskoç ekipleri de bu tarihlerde endişeli günler yaratmıştır Türk takımlarına. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.

"AYRILIKLARI DA BİR ARAYA GELMELERİ DE DOĞAL OLARAK KABUL ETMELİYİZ"

Hem Falcao hem de Feghouli, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal olarak kabul etmeliyiz. Umarım yakın zamanda taraflara yakışır bir çözüm bulunur ve konu halledilir.

"MUTLUYUM VE MUTLU İNSANLARIN PERFORMANSI DAHA MÜKEMMEL OLUR"

UEFA cezası kalktı, belki ondan mutluyum. Yanlış anlamayın! Mutlu olduğumu ve mutsuz olduğumu saklayamıyorum. İnsanlar zaman zaman yükselir, zaman zaman başka şekil davranır. Ben de böyle bir insanım. Dışarıya iyi olduğum fikrini verirsem, mutlu olurum. Allah'a şükür çok iyiyim. Her geçen gün daha da iyi olacağımı düşünüyorum. Mutluyum ve mutlu insanların performansı daha mükemmel olur. Buna herhangi bir şeye bağlamıyorum, herkes istediği yorumu yapabilir. Benim planlı bir hareketim yok. Evde de böyleyim, antrenmanda da böyleyim. Kızdığım zaman da belli ediyorum.

"BAZI MEVKİLERİN ACİLİYETİ VAR"

Olimpiu Morutan yetenekli ve daha da iyi olabilir. Ancak ekonomik boyutuna bakıyoruz, o rakamları veremeyiz, başkan da 'Vermeyiz' dedi. Konu nereye gider bilmiyorum ama bazı mevkilerin daha aciliyeti var."

Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum

Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Terim'den TFF'ye Oğulcan Çağlayan tepkisi: Komik bir durum - Son Dakika Spor


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