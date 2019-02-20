Son Dakika Haberleri: Terim: "Dezavantajlı Bir Skorla Çıkıyoruz"

Terim: "Dezavantajlı Bir Skorla Çıkıyoruz"

1 saat önce

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı LİZBON - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Terim:
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı LİZBON - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:37 Kaynak: AA

Fatih Terim, Benfica, Güncel
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