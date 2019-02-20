Terim: "Dezavantajlı Bir Skorla Çıkıyoruz"
1 saat önce
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in basın toplantısı LİZBON - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in basın toplantısı LİZBON - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz
ekibi Benfica
'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:37 Kaynak: AA
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