Son Dakika Haberleri: Terim: "Diagne Belki Gol Atmıyor Ama Geride Koşan Oyuncularımız İçin Boş Alan Oluşturuyor"

Terim: "Diagne Belki Gol Atmıyor Ama Geride Koşan Oyuncularımız İçin Boş Alan Oluşturuyor"

57 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Terim:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Fatih Terim, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1

Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1 Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 00:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terim: "Diagne Belki Gol Atmıyor Ama Geride Koşan Oyuncularımız İçin Boş Alan Oluşturuyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]