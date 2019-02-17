Terim: "Diagne Belki Gol Atmıyor Ama Geride Koşan Oyuncularımız İçin Boş Alan Oluşturuyor"
57 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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