Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına ilişkin, "Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten. Attığım mesajla benim için konu orada kapanmıştır, orada bitmiştir." dedi.

Terim, Süper Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci yarısında daha iyi bir Galatasaray planladıklarını söyledi.

Takımının mücadele isteğini sahada gerçekleştirdiğini aktaran Terim, şöyle konuştu:

"Bugün sahada istenileni yapan bir Galatasaray vardı. Ondan dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Konya'da Konyaspor'u yenmek çok kolay değildir. Dolayısıyla oyuncularımı kutluyorum."

Terim, bir basın mensubunun Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını hatırlatması üzerine, "50 seneye yakındır Galatasaray'a emek ve gönül veren birinin Galatasaray'ından bahsediyoruz. Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten. Attığım mesajla benim için konu orada kapanmıştır, orada bitmiştir." ifadelerini kullandı.

"Vazgeçmek taraftarı değilim, vazgeçmeyeceğiz"

Ligin ikinci yarısının zor geçeceğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Terim, şunları kaydetti:

"8-18 ile 10-20 arasında çok büyük fark yok. Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Benim buradaki en önemli düşüncem şudur; vazgeçmek taraftarı değilim, vazgeçmeyeceğiz. Şu anda her hafta bir rakibimize yanaşıyoruz veya önüne geçiyoruz. Kolay da değil bu. Önemli olan bizim hiçbir şeyden vazgeçmememiz. Ne isteklerimiz ne iddiamız ne de oyun içerisindeki skor aleyhimize olduğunda vazgeçmeden oynamamız. Bütün mesele burada. Açıkçası ligin ikinci yarısının zevkli ve çekişmeli geçeceğini söylemiştik, öyle de görünüyor. Anadolu takımlarının bir başkaldırısı da söz konusu, onların da hakkını yemeyelim. Dolayısıyla zor geçecek. Hiçbir başarı da kolay olmuyor. Kaderimiz de böyle zaten."

"Uygun olursa hem teknik hem de ekonomik olarak bakacağız"

Terim, transfer sürecinin son günlerinin hareketli geçeceğini belirterek, şunları ifade etti:

"Hiç transfer yapmama ihtimalimiz var. Bu dünyanın sonu değil. Kadromuz içerisinden ihtiyaç olan yere yama yaparız. Takım da şu anda iyi oynuyor zaten. Transferin son günü bizde de hareketli geçecektir. Son 3-4 gün hareketli geçecek, biz de arkadaşlarımız da buna bakacağız. Uygun olursa hem teknik hem de ekonomik olarak bakacağız. Ancak gidecekler de olacak."

Depremzedeler için yardım kampanyası

Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin yardım kampanyası başlatacaklarını dile getiren Terim, "Deprem faciasında kaybettiğimiz depremzedelere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyorum. Allah, bir daha göstermesin. Yarın da AFAD ile konuşarak yapılabilecek bir yardım varsa oyuncularımızla organize etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.