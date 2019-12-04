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Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:51 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.
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