Son Dakika Haberleri: Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"
Son Dakika Güncel Terim: 'Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz' - Son Dakika

Terim: "Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.

Terim: Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:51 Kaynak: AA
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