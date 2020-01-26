Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten" - Son Dakika
Son Dakika Spor Terim: '(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten' - Son Dakika Spor

Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"

26 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Terim: (GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten

İttifak Holding, Fatih Terim, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:05 Kaynak: AA
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