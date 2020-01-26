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Terim: "(GS Başkanı Cengiz'in açıklamaları) Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı verdim zaten"
26 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın...
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:05 Kaynak: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in düzenlediği basın toplantısı Maçın ardından
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:
KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda kazandıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
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