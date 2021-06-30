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Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı - Son Dakika

Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı

30.06.2021 16:21
Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı, System.String[]

Kadıköy'de 6 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray'a küfürlü tezahürat ettiği anları sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Timur S. hakkında "Hakaret içeren tezahürat" suçundan dava açıldı.

Kadıköy'de 6 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde Galatasaray'a küfürlü tezahürat ettiği anları sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Timur S. hakkında "Hakaret içeren tezahürat" suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Teknik Direktör Fatih Terim ve Galatasaray Spor Kulübü ihbar edinen sıfatıyla yer alırken, şüphelinin 50 günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

ÇALINAN ŞARKIYA KÜFÜRLÜ EŞLİK ETTİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ile Teknik Direktör Fatih Terim 'ihbar eden' sıfatıyla yer aldı. İddianamede Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olan şüpheli Timur S.'nin Fenerbahçe-Galatasaray futbol derbisini izlemek için 6 Şubat 2021'de statta bulunduğu anlatıldı. Stadyumda çalınan bir şarkıya eşlik ettiği sırada şüphelinin sözleri değiştirerek sinkaflı tezahüratta bulunduğu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştığı belirtilirdi.Şüpheli Timur S.'nin usulüne uygun yapılan ön ödeme tebliğine rağmen ön ödemenin gereklerini yerine getirmediği kaydedilen iddianamede, şüpheli Timur S.'nin pişman olduğunu beyan ettiği de ifade edildi.

1 YIL SÜREYLE SEYİRDEN YASAKLANMASI TALEP EDİLDİİddianamede şüpheli Timur S. hakkında 6222 Sayılı Yasa'ya göre "Hakaret içeren tezahürat" suçundan elli günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca şüphelinin 1 yıl süreyle seyirden yasaklanma şeklindeki tedbirin uygulanması istendi.Tutuksuz şüpheli Timur S. iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terim'in suç duyurusunda bulunmasının ardından Fenerbahçeli taraftara dava açıldı - Son Dakika


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