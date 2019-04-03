Son Dakika Haberleri: Terim: "(Kulüp Yönetiminin İbra Edilmemesi) Muhakkak Oyuncalara, Hepimize Bir Rahatsızlık...

Terim: "(Kulüp Yönetiminin İbra Edilmemesi) Muhakkak Oyuncalara, Hepimize Bir Rahatsızlık...

28 dakika önce

- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:02 Kaynak: AA

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