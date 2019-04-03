Terim: "(Kulüp Yönetiminin İbra Edilmemesi) Muhakkak Oyuncalara, Hepimize Bir Rahatsızlık...
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- Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın toplantısı İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:02 Kaynak: AA
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