Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligde oynadığı 2 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar seriyi 3 maça çıkarmak için sahaya çıkacak.
Galatasaray'da cezalı Marcao, tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak. Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.
Kasımpaşa:
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.
Son Dakika › Spor › Terim, Morutan'a formayı verdi! İşte Kasımpaşa-Galatasaray maçında sahaya çıkacak ilk 11'ler - Son Dakika Spor