Terim: "Var, UEFA Kupası'na Üvey Evlatlık Yapıyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi. Terim, ayrıca UEFA'nın bu turda VAR'ı uygulamaması hakkında ise "UEFA Kupası'na üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok" yorumunu yaptı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları maç sonrası basın toplantısında konuştu. Orta sahada çok fazla hata yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Orta sahada pas kaybın sebebi oyucuların kendi inisiyatifinden kaynaklanıyor. Tekniği güçlü oyuncularımız vardı ama çok top kaybettik orta alanda. Her şeye rağmen pozisyon da bulurken, kötü gol yedik. Ben penaltı olduğunu da sanmıyorum. UEFA Kupası'na üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok. Oyuna üstünlük sağladığımız anda yedik penaltıyı. İkinci yarı iyi başladık, sıkıştırdık ve golü de bulduk. Golden sonra tempomuzu da attırdık ikinciyi bulmak için ama çok kötü bir gol yedik. Golden sonra bu travmanın altından da kalkamadık. Etkili olamadık golden sonra ve kaybettik. Yapacak bir şey yok. Böyle goller yerseniz bu sevide kaybedersiniz. Bu maçı daha iyi oynamalıydık. Goller bizim için kırılma noktasıydı" dedi.



"Mariano'yu riske etmek istemedim"



Terim, bir basın mensubunun neden Mariano ile başlamadığı sorusuna, "Mariano ile başlamak biraz korumak içindi. Antrenmansız olarak sert bir ortama sokmak istemedik. 11-12 gündür yoktu. Tekrardan bir sıkıntı olmasın dedik. Kasımpaşa ve Benfica ikinci maçını düşünerek böyle karar aldık. Martin de son maçın etkili ismiydi. Başlamasında bir sakınca görmedik. Lig maçları Portekiz seyahati var. Her oyuncuya ihtiyacımız var" yanıtını verdi.



"Luyindama ve Marcao en masum oyunculardı"



Savunmada Luyindama ve Marcao'nun performansını beğendiğini dile getiren Terim, "İkisi de çok iyi oynadı. Gollerde onların ismi geçtiği için dışarıdan hatayı onlar yaptı gözüküyor. 90 dakikaya baktığımızda sahanın önemli isimleriydi. Her geçen gün gelişerek devam edecekler. Burada şahsi hata yapmalarına rağmen onlardan daha çok hata yapanlar var; öndeki orta saha oyuncuları. Kaptırdıkları toplar sıkıntı oldu. Ben Luyindama va Marcao'yu daha masum görüyorum" yorumunu yaptı.



"İşimiz zor ama her şeyi deneyeceğiz"



Tur için savaşacaklarını altını çizen Terim, "Umudumu hiçbir zaman kaybetmem. Galatasaray da kaybetmemeli, kaybetmez de zaten. Daha son düdüğü duymadan turu söylememek lazım. Zor mu evet zor ama bu olmayacak değildir. Çıkıp oynayacağız. Evinde güçlü Benfica olacak ama biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bitti demeden de bitti dememeliyiz. Her şeyi deneyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Luyindama Avrupa Kupalarında İlk Golünü Kaydetti

Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti!

Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Hakem Adil Bir Yönetim Sergiledi