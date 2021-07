Terk edilen evin her an yıkılma ihtimali komşuları tedirgin ediyor - Son Dakika

Eskişehir'de harabeye dönen ve her an yıkılma ihtimali olan müstakil evin çevresinde yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşıyor.

Karapınar mahallesi, Şekerler sokağın üstünde bulunan ve yıkılma tehlikesi olan bir müstakil ev her an çökme tehlikesine rağmen yıllardır olduğu gibi kalıyor. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan yaşlı adam yaklaşık 6 yıl önce vefat etti. Kocasının vefatından sonra başka bir yere yerleşen karısı ve çocukları bir daha bu eve geri gelmedi. Yıllardır kullanmadığı için harabeye dönen evin büyük bir bölümü artık kendi kendine döküldü. Enkaz gibi evin komşuları, binanın yıkılması için yıllardır CİMER ve diğer ilgili mekanlara şikayette bulunmalarına rağmen sadece çevreye şerit çekmesinden başka herhangi bir kesin çözüme ulaşamadıklarını anlattılar. Evin madde bağımlıların uğrak noktasına geldiği söyleyen komşular, ise bir an önce çözüm bekliyor.

Terk edilen evin komşusu Engin Dinç, bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Dinç, "Bu ev yaklaşık 6-7 yıldır terk edilmiş durumda. Burada yaşayanlar, evin babasının vefatından sonra gittiler ve bir daha gelmediler. Mirasları burada kaldı. Son kaç yıldır her gün evin parçaları döküyor. Bizim çocuklarımız var. Oralarda oynuyorlar. Ben belediyeye bildirdim. CİMER'e bildirim. Ama bir sonuç alamadım. En son belediye gelip şerit çekti ve kapıyı kapattı. Ondan önce madde bağımlılar da burayı sürekli kullanırdı. Hem de evinizin hemen yanında böyle terk edilmiş bir evin bulunması psikolojik olarak da rahatsızlığa sebep oluyor. Ayrıca komşuları olarak her hangi bir an bunun yıkılacağı ve üzerimize düşeceğinden korkuyoruz. Yetkililer tarafından bir an önce burayı emniyete alarak yakılmasını istiyoruz" diye anlattı.

Öte yandan terk edilen evin içeresinde birçok çeşit eşya parçaları, kullanışlı olmayan koltuklar, onlarca çift ayakkabı, kıyafetler ve bir zamanda yaşayanların izleri göze çarptı. - ESKİŞEHİR