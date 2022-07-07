Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı - Son Dakika
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Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı

07.07.2022 16:40

Muğla'da ikamet eden genç bir kadın, 5 yıllık birlikteliklerinin ardından kendisinden ayrılan erkek arkadaşının arabasının ön camlarını taşla kırdı. Sabah saatlerinde çalıştığı kargo şirketine işe gitmek için çıkıp otomobilinin yanına giden Yıldız, aracı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

24 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Müştakbey Mahallesi'nde Melisa T., iddiaya göre, 5 yıllık birlikteliklerinden sonra kendisinden ayrılan erkek arkadaşı Ali Erdinç Yıldız'ın park halindeki 39 ED 306 plakalı otomobilinin ön camını taşla kırdı. Melisa T., daha sonra otomobilin dışındaki kaplamaları söktü. Sabah saatlerinde çalıştığı kargo şirketine işe gitmek için çıkıp otomobilinin yanına giden Yıldız, aracı görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5 yıllık ilişkilerini noktalayan erkek arkadaşının arabasına ciddi hasar verdi

GÖZALTINA ALINDI

Adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, araca zarar verdiği tespit edilen Melisa T.'yi gözaltına aldı. Melisa T., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

5 yıllık ilişkilerini noktalayan erkek arkadaşının arabasına ciddi hasar verdi

"CAMLARI KIRILMIŞ, KAPLAMALARI SÖKÜLMÜŞ"

Kız arkadaşıyla yaklaşık 1 hafta önce ayrıldığını belirten Ali Erdinç Yıldız, "Sabah işe gitmek için aracımın yanına gittim. Otomobilimin ön cam kırılmış, kaplamaları sökülmüş vaziyetteydi. Bu olay yaşanmadan 1 gün önce Melisa ile telefonda tartıştık. 1 hafta önce arkadaşlığımı sonlandırdım. Güvenlik kamerası kayıtlarında aracıma zarar veren kişi olduğunu öğrendim. Kendisinden şikayetçi oldum. Yaşananlardan sonra otomobilime yaklaşık 15 bin liralık masraf ettim" dedi.

5 yıllık ilişkilerini noktalayan erkek arkadaşının arabasına ciddi hasar verdi
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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı - Son Dakika
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