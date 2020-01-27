Terk edilen kaçak göçmenlerin el ve ayaklarında donmaya bağlı yanıklar oluştu - Son Dakika

VAN'da, göçmen kaçakçıları tarafından gece yarısı yol kenarına bırakılan ve soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kaçak göçmen, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçakların el ve ayaklarında, donmaya bağlı yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 8 kaçak göçmen, insan tacirleri tarafından dün gece yarısı yol kenarında terk edildi. Soğuk havada donma tehlikesi geçiren kaçakları gören sürücüler durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmenler, KVC (Kardio Vasküler Cerrahi) ile Yanık Servisleri'nde tedaviye alındı. Donmaya bağlı el ve ayaklarında yanıklar oluşan kaçakları, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, muayene edip, pansumanlarını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ise tedavileri süren kaçak göçmenleri ziyaret ederek, sağlık durumları ile ilgili Başhekim Doç.Dr. Çelik'ten bilgi aldı.