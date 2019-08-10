Son Dakika Haberleri: Terk edilen kamyonun kasasında çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu
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Terk edilen kamyonun kasasında çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu

1 saat önce

ELAZIĞ'da, ormanlık alanda terk edilen kamyonun kasasında, çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu.

Terk edilen kamyonun kasasında çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu, System.String[]
ELAZIĞ'da, ormanlık alanda terk edilen kamyonun kasasında, çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bulutlu köyü yakınlarındaki ormanlık alana, terk edilen 63 EE 668 plakalı kamyonun kasasında çok sayıda küçükbaş hayvan bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kamyonunun kasasında 70 küçükbaş hayvan buldu. Havyanlar, İbrahim Söylemez'e ait olduğu tespit edilerek teslim edildi.
Jandarma hayvanları çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:15 Kaynak: DHA
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