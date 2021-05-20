Terk edilen kocanın söyledikleri programa damga vurdu: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı - Son Dakika

Terk edilen kocanın söyledikleri programa damga vurdu: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı

20.05.2021 14:06
Terk edilen kocanın söyledikleri programa damga vurdu: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı, System.String[]

Esra Erol'un programına katılan Ferdi Şimşek, eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini iddia edip, Esra Erol'dan yardım istedi. Yaşadıklarını anlatan Ferdi Şimşek, 14 yıldır evli olduğu eşinin, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldığını ileri sürdü. Kayıplara karışan kadının babası gözyaşlarına boğulurken, yayına bağlanan bir kadın ise, "Serpil Arıkan'ı tanıyorum. Kendisi kadın ticareti yapıyor" iddiasında bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına katılan Ferdi Şimşek, anlattıklarıyla herkesi hayrete düşürdü. Mersin'den gelen Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Cansen Şimşek ile 14 yıldır evli olduğunu ve 13 ile 8 yaşında iki çocukları olduğunu belirten Ferdi Şimşek, eşiyle severek ve kaçarak evlendikleri söyledi.

''KARIMI İNTERNETTE TANIŞTIĞI BİR KADIN KANDIRDI''

Ancak Ferdi Şimşek, 16 Nisan'da eşi Cansen Şimşek'in evi terk ettiğini dile getirerek, "Eşimi çok seviyorum, geri dönmesini istiyorum. Eşim, internetten tanıştığı Serpil Arıkan adında bir kadın tarafından kandırıldı" dedi.

''HASTANEYE GİDİYORUM DİYE ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ''

16 Nisan'da evden hastaneye gidiyorum diye çıkan Cansen Şimşek'in bir daha geri dönmediğini belirten Ferdi Şimşek, "Akşam 'Beni ablama götür, yarın doktora gideceğim" dedi. Ben de ablasına bıraktım. Ertesi gün aradım saat 12 gibi. 10-15 kere aradım açmadı. Saat üç gibi mesaj attı ve 'Bir daha o eve dönmeyeceğim, boşanma davası açıyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

''BENİMLE KONUŞAN KİŞİ SANKİ EŞİM DEĞİLDİ''

Mesajın ardından eşi hakkında kayıp başvurusu yapan Ferdi Şimşek, ertesi gün Serpil Arıkan'ın numarasını bulduğunu ve konuştuğunu belirtti. Serpil Hanım'ın eşinin yanında olmadığını söylediğini dile getirdi. Ferdi Şimşek yaşanan olayın detayları ile ilgili şunları söyledi:

"Ben aradıktan sonra gidip emniyete imza vermişler. Şu an Adana Kozan'dalar. Serpil'in iki ismi daha var. Sibel ve Deniz olarak. Eşimle Adana'da görüştük.'Seni istemiyorum' dedi ama benimle konuşan kişi sanki eşim değildi"

EŞİNİN BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ferdi Yılmaz, karısının kandırıldığını suça sürükleyeceğini iddia etti. Esra Erol ise yaşanan olayla ilgili, ''Serpil Arıkan, Cansen Şimşek'i belki çevresinden biri ile tanıştırıp bundan dolayı kaçmış olabilirler'' dedi. Bu sözler üzerine Ferdi Şimşek, eşinin tehdit edildiğini, korktuğu için dönemediğini belirtti. Öte yandan eşinin babası da stüdyoda gözyaşı döktü.

BİR İZLEYİCİDEN ŞOKE EDEN İDDİA

Programa katılan ismini vermek istemeyen bir izleyici herkesi şoke eden bir iddiada bulundu. Telefonla bağlanan kadın, "Serpil Arıkan'ı tanıyorum. Kendisi kadın ticareti yapıyor" dedi.

Terk edilen kocanın söyledikleri programa damga vurdu: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı

Esra Erol, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Terk edilen kocanın söyledikleri programa damga vurdu: Karım internetten tanıştığı kadınla kaçtı - Son Dakika Magazin


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