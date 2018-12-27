Son Dakika Haberleri: Terk Edilen Köpeğe Binlerce Talip

Terk Edilen Köpeğe Binlerce Talip

2 saat önce

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde sokağa terk edilen köpeği, binlerce insan sahiplenmek istedi.

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde sokağa terk edilen köpeği, binlerce insan sahiplenmek istedi.

Stoke-on-Trent şehrinde geçtiğimiz günlerde köpeğini yola bırakan bir kişi büyük tepki toplamıştı. Yol kenarına terk edilen köpeği koruma altına alan RSPCA, köpeği sahiplenmek isteyen binlerce kişiye teşekkür etti. Galler merkezli hayvan hakları topluluğu RSPCA tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. 17 Aralık'ta gerçekleşen olayda bir kişinin köpeğini yol kenarına bırakıp oradan uzaklaştığı görülüyor. Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen videoda terk edildiğini anlayan köpek ise arabanın camına atlayarak içeriye girmeye çalışıyor. RSPCA, yol kenarına terk edilen köpeği yoldan geçen birinin bulduğunu ve veterinere götürdüğünü belirtti. Yürek burkan olayda Staffordshire Bull Terrier cinsi köpeğe Snoop adı verildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:11 Kaynak: İHA

İngiltere, Güncel
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