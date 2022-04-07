Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua - Son Dakika
Üye Girişi

Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua

07.04.2022 08:39

Pendik'te annesinin sokağa terk ettiği 3 aylık Nisa bebeği bulan ekipte olan acil tıp teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebeğin sütannesi olan Durmaz, Nisa bebeğin bakımevinde rahatsızlandıktan sonra yoğun bakıma alınması nedeniyle zor günler geçiriyor. Durmaz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Ben sadece üzgün, acılı bir anneyim. Tek isteğim minik kızım için dua" ifadelerini kullandı.

Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, 29 Mart'ta gittiği bir vakada bulunan terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Bebeğe Nisa Mihriban adını veren Durmaz, ambulans içerisinde bebekle çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Olay kısa sürede ülke gündemine oturdu, hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu paylaşımı alıntılayarak Durmaz'ı tebrik etti.

"EMMEK İSTEDİĞİNİ ANLAYINCA EMZİRDİM"

Olay hakkında konuşan Durmaz, "Boş arazide bir bebek bulunduğuna dair ihbar geldi. Biz bu ihbar üzerine çıkış yaptık. Olay yerinde asayiş ekipleri vardı, ekip otosuna almışlardı bebeği. Aracın içerisine aldığımızda ağlamaya devam ediyordu. Genel muayenesini yaptık. Herhangi bir sağlık problemi yok gözüküyordu ilk aşamada. Ama sürekli ağzıyla başını yana çevirip diliyle dudaklarını yana çevirip meme isteğinde ağlıyordu. Kendim de 14 aylık bir kız bebek annesiyim. Bu sebepten isteğini karşılıksız bırakmak istemedim. Aldım ve emzirdim. Hastaneye getirdik. Yol boyunca emzirdim. Yaklaşık yirmi dakika boyunca hastanenin önüne geldiğimizde de emzirmeye devam ettim. Sonra hastaneye teslim ettik bebeğimizi. Süt annesi olduğum için isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban, ona da o yüzden Mihriban adını vermek istedim. Olay yerinde ilk arayan beyefendi de nisan ayı geldiği için Nisa olsun demiş. Böylelikle onun adı da Nisa Mihriban oldu. Sevk edilirken yine karnını doyurdum. Arkadaşlarımla, ailemle tanıştırmak adına bir video çekmek istedim, giyindikten sonra. Daha sonra çocuk esirgemeye gittik ve teslim ettik" dedi.

Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Ancak Nisa bebek, önceki gün Çocuk Bakımevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bebeğin bakıcının ihmali nedeniyle hastaneye alındığı iddia edildi. Konuyla ilgili bakıcı hakkında da işlem başlatıldı. Medyada çıkan haberlerde ise önce Nisa bebeğin beyin ölümünün gerçekleştiği sonra da hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı. Sağlık Bakanı Koca bir açıklama yaparak haberlerin yalan olduğunu, bebeğin hastanede tedavi altına olduğunu söyledi.

"TEK İSTEĞİM MİNİK KIZIM İÇİN DUA"

Ortaya atılan iddialara ve Nisa bebeğin durumuna üzülen Büşra Kayalı Durmaz da sosyal medya hesabından içini döktü. Durmaz, "Daha ne kadar üzülebilirim diyorum bunlar çıkıyor karşıma. Ben sadece üzgün, acılı bir anneyim. Lütfen daha fazla üstüme gelmeyin. Tek isteğim minik kızım için dua" ifadelerini kullandı.

Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua
YORUMLAR
500
Nisa bebeğin tutuklanan annesi: İlk çocuğuma da bakamamıştım! Ailemin bu çocuktan haberi yoktu Nisa bebeğin tutuklanan annesi: İlk çocuğuma da bakamamıştım! Ailemin bu çocuktan haberi yoktu Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua - Son Dakika


Son Dakika
08:43 İki sürücü arasında çıkan kavga hastanede bitti
08:36 Dolar ne kadar oldu? İşte 7 Nisan güncel dolar kuru!
08:31 Bektaşiliği benimseyen Kadir Doğulu: Bana derviş derler, bu makam bize hediye edildi
08:26 Güne düşüşle başlayan gram altın 909 liradan alıcı buluyor
08:20 Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
08:17 Artan sebze fiyatlarına son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
08:02 Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56
07:54 Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 08:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: Terk edilen Nisa bebeğe sütannelik yapan sağlıkçı, sosyal medyada içini döktü: Tek istediği minik kızım için dua - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement