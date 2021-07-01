Terk edilmeyi hazmedemeyen kadın, bekçi sevgilisini rehin aldı - Son Dakika

İstanbul Esenyurt'ta bekçi sevgilisini rehin alan kadın, büyük paniğe neden oldu. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve bekçiyi öldüreceğini söyleyen kadın, polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirildi.

SEVGİLİSİNİN SİLAHINI ALDI

Turgut Özal Mahallesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Büyükçekmece'de bekçilik yapan sevgilisinin silahını alan E.S. isimli bir kadın, sevgilisinin evi terk etmesi halinde kendini vuracağını söyleyerek, kafasına silah dayadı.

KISA SÜRELİ ARBEDE YAŞANDI

Kısa süreli bir arbede sonrasında bekçi sevgilisini rehin alan kadın, dakikalarca kendini eve kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen kadını ikna etmek için çalışma başlattı. Dakikalar sonra polis ekiplerinin ikna ettiği kadın, sevgilisini de bırakarak polis ekiplerine teslim oldu. Bekçi ve kadın karakola götürüldü.