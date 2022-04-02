Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı - Son Dakika
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Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı

02.04.2022 14:14

İstanbul'da terk edilmiş bebeğe sütannelik yapmasıyla gündeme gelen acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, 2 yıl önce de Avrupa'ya geçmek için tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere ve özellikle çocuklara gösterdiği merhametli yaklaşımıyla gündem olmuştu.

İstanbul'da terk edilmiş bebeğe sütannelik yapmasıyla gündeme gelen acil tıp teknikeri Büşra Kayalı Durmaz, 2 yıl önce de Avrupa'ya geçmek için tampon bölgede bekleyen düzensiz göçmenlere ve özellikle çocuklara gösterdiği merhametli yaklaşımıyla gündem olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, terk edilmiş bebek vakasına giden Pendik'te görevli acil tıp teknikeri Durmaz'ın 14 aylık bebeğin sütanneliği yaptığını paylaştı.

Paylaşımda, aç bebeği kendi bebeği gibi emziren, ertesi gün hastaneye gidip ilgilenen ve ona bebeğinin elbiselerinden giydiren Durmaz'ın, istek üzerine bebeğin adını da "Nisa Mihriban" koyduğu bilgisi yer aldı.

Durmaz'ın bu duygu yüklü hareketi, 2 yıl önce Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen düzensiz göçmenlere gösterdiği merhameti akıllara getirdi.

Binlerce düzensiz göçmen, 2 yıl önce Avrupa'ya geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nda günlerce beklemiş, Yunanistan tarafından tampon bölgedeki göçmenlere sık sık gaz bombası atılmıştı.

Bu gaz bombasına maruz kalanlara müdahale sırasında özellikle çocuklara merhametli bir şekilde yaklaşan Büşra Durmaz'ın ambulanslardan birinde nefes almakta güçlük çeken bebek ve çocuklara oksijen vermesi, çikolata dağıtması Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülenmiş ve gündem olmuştu. Sosyal medyada da yer alan görüntüler, çokça beğeni, paylaşım ve tebrik almıştı.

Büşra Durmaz, o gün verdiği röportajında, bu tür görevlere giderken çocukları sevindirebilmek adına her zaman yanlarında çikolata götürdüklerini belirterek, şu açıklamada bulunmuştu:

"Ağladıkları ve üzüldükleri için mutlu olsunlar, yüzlerinde tebessüm olsun diye hepsine birer çikolata ikramında bulundum. Bu meslek vicdan ya da merhamet duygusu olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Allah'a şükür biz bunları barındırıyoruz.

Burada çalışan bütün gönüllü arkadaşlarım aynı duygudalar. Polis olsun, asker olsun... Bu olaylarda en çok etkilenen çocuklar oluyor. Dünyanın neresine gidersek gidelim çocuk her yerde çocuktur. Onları mutlu, huzurlu edebilmekti amacımız. Çocuklar bir taneler, sevimliler."

Sağlık Bakanı Koca da o dönem sosyal medya hesabından AA'nın görüntüleriyle "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın..." şeklinde paylaşmıştı.

Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı
Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı
Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terk edilmiş bebeğe sütannelik yapan acil tıp teknikeri yine merhametiyle yürek kabarttı - Son Dakika


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