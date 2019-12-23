Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da bir köyde bulunan terk edilmiş binaya yapılan baskında 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Terk edilmiş binada uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir köyde bulunan terk edilmiş binaya yapılan baskında 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Batman İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Akça köyü sınırlarında terk edilmiş bir binada yapılan operasyon sonucunda 514 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 1 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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