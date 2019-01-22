Son Dakika Haberleri: Terk Edilmiş Evde Yanarak Can Verdi

Terk Edilmiş Evde Yanarak Can Verdi

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.

Terk Edilmiş Evde Yanarak Can Verdi, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Hızırbey Mahallesi'nde gece saatlerinde terk edilmiş bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan Erol Ertekin yanarak hayatını kaybetti. Ertekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Evin girişinde bulunan naylon ve odun parçalarına dışarıdan yakıcı bir madde atıldığı için yangının çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:02 Kaynak: İHA

Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa
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