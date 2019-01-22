Terk Edilmiş Evde Yanarak Can Verdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terk edilmiş evde bir kişi yanarak can verdi.



Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Hızırbey Mahallesi'nde gece saatlerinde terk edilmiş bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde bulunan Erol Ertekin yanarak hayatını kaybetti. Ertekin'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Evin girişinde bulunan naylon ve odun parçalarına dışarıdan yakıcı bir madde atıldığı için yangının çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber

Çöp Atmaya Giden Yaşlı Adam, Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı

Koku Sızıntısını Gaz Kaçağı Sandılar

20 Kişilik Asansörde 22 Kişi, 35 Dakika Boyunca Mahsur Kaldı