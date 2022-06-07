Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar - Son Dakika
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Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar

07.06.2022 16:22

Brezilya'da terk edilen ve karanlıkta kalan evin içini merak eden şahıslar, içeri girdi. Işığı açtıktan sonra binlerce akrebi yan yana gören şahıslar, bu anları kayda aldı.

Brezilya'da kaydedilen görüntüler, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme aldı. Elde edilen bilgilere göre terk edilen ve karanlıkta kalan bir evin içinde ne olduğu merak ediliyordu.

GİRMEYE KARAR VERDİLER

Bir grup arkadaş, terk edilmiş evin içerisine girmeye karar verdi. İçeri girdikten sonra telefonlarının ışıklarını yakan şahıslar, karşılaştıkları binlerce akrep nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Videoyu kaydedenler daha sonra bu anları sosyal medyaya yükledi. Videoya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.

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