TERK EDİLMİŞ FABRİKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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TERK EDİLMİŞ FABRİKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

21.09.2022 22:47

DÜZCE'de sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Selman Dinler (45), eski bir fabrika bahçesinde ölü bulundu.

DÜZCE'de sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Selman Dinler (45), eski bir fabrika bahçesinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyü mevkisinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesinde oturan Selman Dinler, sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler'in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Selman Dinler, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TERK EDİLMİŞ FABRİKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: TERK EDİLMİŞ FABRİKA BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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