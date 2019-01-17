Terk Edilmiş Köpeğin Kurtarılması Kalbinizi Eritecek, Köpeğin Geçirdiği Değişimi İzleyin

Yardıma muhtaç ölmek üzere olan bir köpek bulsanız ne yapardınız? Yardım edip köpeğin hayatını mı kurtarırdınız yoksa görmezden gelip yolunuza devam mı ederdiniz?

Yardıma muhtaç ölmek üzere olan bir köpek bulsanız ne yapardınız? Yardım edip köpeğin hayatını mı kurtarırdınız yoksa görmezden gelip yolunuza devam mı ederdiniz? Bu soruyu tabii ki de yardım ederdim diyen iki kişiden bahsedeceğiz bugün sizlere. Yardıma muhtaç halde gördükleri köpeklere yardım eden iki insan ve hikayesi içinizi ısıtacak.

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