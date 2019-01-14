Terk Edilmiş Otomobilde Uyuşturucu Ele Geçirildi
30 dakika önce
Batman'da terk edilmiş bir otomobilde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Batman
'da terk edilmiş bir otomobilde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kapıları açık halde terk edilmiş bir otomobilde savcılık izniyle arama yapıldı.
Aramada otomobilin farklı yerlerinde gizlenmiş 11 kilo 950 gram esrar bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:17 Kaynak: AA
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