Terkedilen otomobil dilendirilen çocukların evi ve oyuncağı oldu
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Aydın'da son yıllarda ciddi artış gösteren dilenci ve mendil satan çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:12 Kaynak: İHA
'da son yıllarda ciddi artış gösteren dilenci ve mendil satan çocuk sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Büyükler tarafından dilendirilen ve Yeni Dörtyol
civarını mesken tutan çocuk parklarda yaşamaya başladı.
Bölgede esnaflık yapan ve ikameti olan vatandaşlar, her gün sabahın erken saatlerinde bazı büyükler tarafından özellikle Suriye
uyruklu çocukların yürüyen merdivenler
civarına bırakılıp çocukların bu bölgede gün boyu dilendirildiğini belirttiler. Yenidörtyol kavşağında bekleyen araçlardan para isteyen, zaman zaman mendil satıp mızıka çalarak gelip geçenlerden bir ekmek parası adı altında para isteyen çocukların durumu ve halleri görenleri üzüyor. Polis
ve zabıta ekiplerini görünce yakalanmamak için seyir halindeki araçlara bile dikkat etmeden kaçan çocuklar atıl durumdaki eski otogar alanına mesken tuttu.
Burada terk edilen araçlarda yaşamaya başlayan çocuklar, aşırı sıcak ve soğuğa rağmen dilencilikten arta kalan zamanlarını mesken tuttukları eski araçlarla oynayarak geçiriyor. Duruma çare bulunmasını isteyen çevre sakinleri ise hem çocuklara hem de geleceklerine üzüldüklerini belirterek çocukları dilendirenlerden dert yandılar. - AYDIN
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