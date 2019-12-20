Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika

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Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
6 saat önce
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - İSTANBUL
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