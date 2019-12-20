Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - Son Dakika

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

6 saat önce

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı., System.String[]

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. - İSTANBUL

Terkos Gölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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