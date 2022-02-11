Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı - Son Dakika

TERKOS Gölü'nde yapılan denetimde kaçak avlanan 1 ton tatlı su balığı tekrar göle bırakıldı. Balıkların avlandığı ağlara el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve Sivil Toplum Örgütü İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımı ile Terkos Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde ticari avcılıkta kullanımı uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 9.500 metre uzatma misina ağa ve 40 adet büyük boyda pinter ağlara el konuldu. Ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar tekrar Terkos Gölü'ne bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı.