Üye Girişi
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı

11.02.2022 10:17
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı

TERKOS Gölü'nde yapılan denetimde kaçak avlanan 1 ton tatlı su balığı tekrar göle bırakıldı.

TERKOS Gölü'nde yapılan denetimde kaçak avlanan 1 ton tatlı su balığı tekrar göle bırakıldı. Balıkların avlandığı ağlara el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ve Sivil Toplum Örgütü İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımı ile Terkos Gölü'nde yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde ticari avcılıkta kullanımı uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 9.500 metre uzatma misina ağa ve 40 adet büyük boyda pinter ağlara el konuldu. Ağların içinde bulunan ve canlı oldukları tespit edilen yaklaşık olarak 1 ton ağırlığında muhtelif balıklar tekrar Terkos Gölü'ne bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı.


Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı
YORUMLAR
500

Terkos Gölü, İstanbul, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:22 Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığa para cezası
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:00 Türkiye'nin en çok kar alan ili belirlendi! Kalınlığı 7 metreyi buldu
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 1 ton balık tekrar suya bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement