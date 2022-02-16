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Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu

16.02.2022 08:11

TERKOS Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa el konuldu.

TERKOS Gölü'nden kaçak olarak avlanan 400 kilogram Akbalığa  el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.

Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlileri ve Arnavutköy Duru su Jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde bir araç içinde belgesiz Akbalık nakledildiği tespit edildi. Yapılan incelemede balıkların Terkos Gölü'nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının anlaşıldı. 400 kilogram Akbalığa el konuldu. Akbalıkların mülkiyeti kamuya geçirildi, sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. 2 kişi hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 14 bin 858 lira idari para cezası kesildi.


Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu
Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu
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Para Cezası, Terkos Gölü, Arnavutköy, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terkos Gölü'nde kaçak avlanan 400 kg Akbalığa el konuldu - Son Dakika
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