Terkos Gölü'nde kaçak balık avına 11 bin 140 TL ceza - Son Dakika
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Terkos Gölü'nde kaçak balık avına 11 bin 140 TL ceza

06.10.2022 12:46
Terkos Gölü'nde kaçak balık avına 11 bin 140 TL ceza

İçme suyu havzası olan Terkos Gölü'nde motorlu tekne ile kaçak balık avlayan 10 kişi suçüstü yakalandı.

İçme suyu havzası olan Terkos Gölü'nde motorlu tekne ile kaçak balık avlayan 10 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslara toplam 11 bin 140 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Terkos Gölü içme suyu havzasında yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yaptı. Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlilerince yapılan denetimlerde yasa dışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam bin metre uzatma monofilament misina ağına el konuldu. El konulan av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı. Yasa dışı olarak motorlu tekne ile balık avcılığı yapan 10 kişiye ayrıca toplam 11 bin 140 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Terkos Gölü, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terkos Gölü'nde kaçak balık avına 11 bin 140 TL ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terkos Gölü'nde kaçak balık avına 11 bin 140 TL ceza - Son Dakika
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