Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

6 saat önce

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saat 22.00 sularında İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü (Terkos Gölü) Ormanlı Mahallesi mevki'inde, balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçının ilk müdahalesiyle bir kişi yaralı olarak kurtarılırken 2 kişinin ise arama çalışmalarına başlanmıştı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Balıkçıların üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yetkililer balıkçılardan bir tanesinin 35 yaşlarında bir tanesinin ise 45 yaşlarında olduğunu tahmin ediyor.

Kıyıya çıkarılan balıkçıların cesetleri olay yerinde yapılan ilk kontrollerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(İHA)

Terkos Gölü'nde kaybolan 2 balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Terkos Gölü, DURUSU GÖLÜ, İstanbul, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
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