Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu

6 saat önce

Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu, System.String[]

Çatalca'daki Terkos Gölü'nde balıkçı kayığının alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Ormanlı Mahallesi mevkisinde Terkos Gölü'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 arkadaşın bindiği balıkçı kayığı, bir süre sonra alabora oldu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı, söz konusu kişilerden birini kurtardı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kurtarılan kişiyi Çatalca Devlet Hastanesine kaldırdı.

İtfaiye ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri ise kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına sabah saat 08.00'de devam edecek.

Terkos Gölü, Jandarma, Ormanlı, Çatalca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi
Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
09:50 Muğla'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
09:50 Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
09:49 JANDARMADAN HIRSIZLIKLARA GECE YARISI BASKINI - Son Dakika
09:49 DHA YURT BÜLTENİ-3 - Son Dakika
09:48 47 yıldır başındaki maganda kurşunuyla yaşıyor - Son Dakika
08:45 İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Son Dakika
08:42 CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 09:52:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Terkos Gölü'nde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]