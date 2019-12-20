Terkos Gölü'nde kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terkos Gölü'nde kayıp 2 kişi aranıyor - Son Dakika

Terkos Gölü'nde kayıp 2 kişi aranıyor

6 saat önce

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Terkos Gölü'nde kayıp 2 kişi aranıyor, System.String[]

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişinin bulunması için sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı.


Dün akşam saat 22.00 sularında Çatalca Ormanlı Mahallesi mevkiinde balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayığın alabora olduğunu fark eden başka bir balıkçı tarafından bir kişi yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmalarına başlanmıştı. Gece itfaiye ve Jandarma Komutanlığına bağlı sualtı ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü. Bölgedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun sis nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bir süre ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Terkos Gölü, İstanbul, Çatalca, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:15 Kaynak: İHA
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