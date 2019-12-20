Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi - Son Dakika

Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Terkos Gölü'nde ki aramalar drone ile görüntülendi, System.String[]

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde (Terkos Gölü) balıkçı kayığının alabora olması sonucu kaybolan 2 kişi için yapılan arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.


Dün akşam Çatalca Ormanlı Mahallesi mevki'inde balıkçı kayığı ile Terkos Gölü'ne açılan 3 arkadaş kayığın alabora olması nedeniyle kaybolmuştu. Kayıktaki 3 kişiden biri çevredeki bir balıkçı tarafından yaralı olarak kurtarılırken, 2 kişiyi arama çalışmalarına başlanmıştı.


Jandarma Komutanlığına bağlı su altı ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Terkos Gölü, İstanbul, Çatalca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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