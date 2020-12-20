Son dakika haberi... Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanan 2 ton balık suya bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Terkos Gölü'nde yasa dışı avlanan 2 ton balık suya bırakıldı
20.12.2020 13:09
Edinilen son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da Terkos Gölü'nde yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton balığın yeniden suya bırakıldığını açıkladı.
TARIM ve Orman Bakanlığı, İstanbul'da Terkos Gölü'nde yasa dışı avlandığı belirlenen 2 ton balığın yeniden suya bırakıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İsta?nbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri ve balıkçılık dernekleri, Terkos Gölü'nde yasa dışı ticari balıkçılık yapanlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, yaklaşık 2 ton balığa el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar suya bırakıldı. Denetimlerde, avcılığa uygun olmayan 17 bin metre uzatma misina ağına ve 150 takım büyük boy pinter ağa da el konuldu. Ayrıca 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)
Haber: Haluk KARAASLAN/ANKARA, -
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