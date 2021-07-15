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Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:19

Meksika'da yaşayan 23 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı fenomen Odalis Santos Mena, sık sık terlemekten şikayetçi olduğu için bir operasyon geçirme kararı aldı. İşlem sırasında herhangi bir eğitimi olmayan kişi tarafından anestezi verilen sporcunun kalbi durdu. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan 23 yaşındaki sporcu, hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guadalajara şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Instagram fenomeni Odalis Santos Mena, koltuk altlarında aşırı terleme meydana gelme şikayeti üzerine bir kliniğe gitti. Sorunun çok küçük bir operasyonla çözüldüğünü öğrenen Odalis, işlem sırasında hayatını kaybetti.

OPERASYONDA KALBİ DURDU

Tedavide koltuk atlarında terlemeye sebep olan et bezlerine sıcak enerji verilerek bezler kaldırılıp terlemenin önüne geçiliyor. İddiaya göre, tedavi için Odalis'e anestezi verildi. Ancak kısa bir süre sonra genç sporcunun kalbi durdu ve klinik doktorlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ANESTEZİYİ VEREN KİŞİ EĞİTİMSİZ ÇIKTI

Yapılan soruşturmada modelin ihmal sonucu ve tedaviyi uygulayan kişinin profesyonel olmaması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Anesteziyi veren klinik çalışanının daha önce hiçbir şekilde eğitim almadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili açılan soruşturma devam ediyor.

Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti

Instagram, Sonora, Mena, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Zeynep Nursen: Sadece anestezi degildir vucut yapmak icin aldıgı protein tozları filan zaten kalbi bozuyor ve ömrü kısaltıyor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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