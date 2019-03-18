Terlik Ekmeği Tarifi | Sandviç Ekmeği | Ciabatta & Panini Ekmek | Burak'ın Ekmek Teknesi

Bu hafta Ekmek Teknesi'nde İtalyan klasiklerinden ciabatta tarifi var. Dışı çıtır çıtır, içi pofidik, yapımı da çok kolay ciabatta.

Bu hafta Ekmek Teknesi'nde İtalyan klasiklerinden ciabatta tarifi var. Dışı çıtır çıtır, içi pofidik, yapımı da çok kolay ciabatta. Umarım yapıp beğenirsiniz, şimdiden afiyet olsun.

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