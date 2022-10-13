Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı...Hırsızlık anları kamerada

13.10.2022 10:08

Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı.

Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı...Hırsızlık anları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde camiye terlikle gelen hırsız, namaz kılıp, başkasına ait 3 bin 200 lira değerinde ayakkabıyı giyerek kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan camide meydana geldi. Vakit namazı için gelen ve ismini açıklanmasını istemeyen bir vatandaş ayakkabısını ayakkabılık bölümüne koydu. Namaz sonrası ayakkabısını yerinde bulamayınca cami imamından yardım istedi. Kameralar incelenince gerçek ortaya çıktı. Hırsızın terlikle gelip namaz kıldıktan sonra ayakkabıyı giyme anları yer aldı. Olay sonrası ayakkabısı çalınan vatandaş, emniyete gidip şikayetçi oldu. Çalınan ayakkabının yaklaşık değerinin 3 bin 200 lira olduğu öğrenilirken, polis ayakkabı hırsızının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Terlikle geldiği camiden 3 bin liralık ayakkabı ile ayrıldı...Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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