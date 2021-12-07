Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı...O anlar kamerada

Büfeye malzeme indirirken iki aracın arasında böyle sıkıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde terlikle direksiyon başına geçen sürücüsünün idaresindeki servis minibüsü, büfeye malzeme götüren kişiye çarptı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terlikle araç kullanan A.Y. idaresindeki 41 P 2733 plakalı Fiat marka servis minibüsü, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen 34 DLA 467 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi, malzemeleri indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kartal Kubilay Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay'ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.

Kaza kamerada

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, servis minibüsünün hafif ticari araca çarptığı, Kartal Kubilay Y.'nin ise çarpışmanın şiddetiyle iki aracın arasında kaldığı görülüyor.