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Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! - Son Dakika

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı!

07.12.2021 14:37

Kocaeli'nin Derince ilçesinde terlikle direksiyon başına geçen sürücüsünün idaresindeki servis minibüsü, büfeye malzeme götüren kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, terlikle araç kullanan A.Y. idaresindeki servis minibüsü, yol kenarındaki büfeye malzeme indirilen hafif ticari araca çarptı.

SOL DİZİ PARÇALANDI

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç sürüklendi, malzemeleri indiren Kartal Kubilay Y. ise iki araç arasında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Kartal Kubilay Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kartal Kubilay'ın, sol dizinin parçalandığı öğrenildi.

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, servis minibüsünün hafif ticari araca çarptığı, Kartal Kubilay Y.'nin ise çarpışmanın şiddetiyle iki aracın arasında kaldığı görülüyor.

Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! Yol kenarındaki adam iki aracın arasında kaldı
Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı!

Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terlikle kullandığı servisin frenine basamayınca dehşet saçtı! - Son Dakika
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