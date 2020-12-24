Terma City'den yeni yılda sağlık dolu konaklama paketi - Son Dakika

Terma City'den yeni yılda sağlık dolu konaklama paketi

24.12.2020 10:01
Terma City'den yeni yılda sağlık dolu konaklama paketi, System.String[]

Yalova Terma City, "yıla nasıl girerseniz öyle devam eder" parolasından yola çıkarak sağlık dolu bir konaklama paketi hazırladı.

Yalova Terma City, "yıla nasıl girerseniz öyle devam eder" parolasından yola çıkarak sağlık dolu bir konaklama paketi hazırladı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar için ulaşım kolaylıkları nedeniyle Yalova Terma City cazip hale geliyor.

Otelin kış bahçesinden, açık sosyal alanlarından ve temiz havasından faydalanmak isteyen, çocuklarının stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmelerini tercih eden aileler, Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip tesisleri tercih ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül, Terma City'nin, İçişleri Bakanlığının ilan ettiği önlemler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili bakanlıkların iş birliğiyle hazırladığı Kovid-19 hijyen ve konaklama uygulamalarını hayata geçiren ilk tesislerden olduğunu bildirdi.

Yalova'nın İstanbul ve Bursa'ya bir saatlik mesafede olduğunu hatırlatan Hügül, "Misafirlerimiz, ulaşım kolaylığı avantajını düşünerek iş çıkışından sonra otelimize rahatlıkla ulaşabiliyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle İstanbul, Bursa ve Körfez bölgesine yakınlığından dolayı cazip hale gelen otelimiz için rezervasyonlarımızı almaya devam ediyoruz. Ayrıca, yönetim olarak aldığımız kararla bu yıl 31 Aralık-4 Ocak'ta konaklama paketlerimizi geçen yıla oranla özel bir düzenleme yaparak yüzde 30 aşağıya çektik. 60 bin metrekare geniş bir alana sahip otelimizde, doluluk oranında yüzde 30 seviyelerini koruyarak sınırlı sayıda kabul alacağız." ifadelerini kullandı.

"Müşteriler dubleks büyüklüğündeki daireleri tercih ediyor"

Mustafa Hügül, gelen konukların kişiye özel, doğa içinde 250 ila 500 metrekare tek kat ve dubleks büyüklüğündeki daireleri talep ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu daireler içerisinde şömine, bar, piyano, yemek ve oturma grupları bulunuyor. Üç yatak odası, iki banyo, özel hamam, geniş açık teraslarında manzaraya karşı seperatörlü jakuzi bulunuyor. Dubleks dairelerimizde ise diğerlerine ek olarak sauna, hamam, çalışma odası, bakıcı odaları, mutfak, 200 metrekare salon bulunuyor. Çocuklu ailelerin çok tercih ettiği ve daire içerinde birçok donatıların bulunduğu dairelerimiz çok tercih ediliyor. Tesisimizde, aileye ve kişiye özel havuzlar, hamamlar, terapi odalarımız da oldukça tercih ediliyor."

Hügül, sürecin başından bu yana otelde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladıklarını, sahip oldukları Güvenli Turizm Sertifikası sayesinde müşterilerin gönül rahatlığıyla tesiste konaklayabileceğini bildirdi.

İstanbul, Turizm, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Terma City'den yeni yılda sağlık dolu konaklama paketi - Son Dakika Ekonomi


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