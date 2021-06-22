Terma City, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımları ağırlayacak

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birliğimiz var. Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi play-off için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Terma City, HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımları ağırlayacak.

21-29 Haziran 2021 tarihlerinde tekerlekli sandalye basketbolunun en iyi takımları ve oyuncuları Yalova'da şampiyonluk için mücadele edecek, yaşanacak play-off heyecanının ardından şampiyon Yalova'da belli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City CEO'su Tevfik Talas, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birlikleri bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi play-off için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz. Süper Lig şampiyonluğu için mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyorum. Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek. Terma City olarak 1.ve 2. etabın heyecanına ortak olduk, şimdi sıra play-off heyecanına ve mutluluğuna ortak olmaya geldi.

Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova'da belli olacak."

Talas, sürecin başından bu yana otellerde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladıklarının altını çizerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan "Güvenli Turizm Belgelendirme Programı" kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerlediklerini, sporcuların gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap olduklarını aktardı.