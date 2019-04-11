Terma City, "Termal Turizme Katkı" Ödülünün Sahibi Oldu

Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolar ile hayata geçirdiği vizyon projesi Terma City Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne layık görüldü.

Karaderili Şirketler Grubu'nun 180 milyon dolar ile hayata geçirdiği vizyon projesi Terma City Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne layık görüldü.



Karaderili Şirketler Grubu Üst Yönetisi (CEO) Tevfik Talas, Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Terma City'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ödül alan projelerinin yüzde 80'ini tamamlanmış durumda olduklarını söyledi.



Projede gelinen son durum hakkında bilgi veren Talas, "Toplamda 820 odamız var. Bunlardan 500 tanesi şu anda hizmete açılmış durumda. 6 bin metrekarelik SPA'mız mayıs ayı sonu itibariyle hizmete girecek. Diğer açık havuzlarımız hali hazırda tamamlanmış durumda. Açılması için sadece sezonun gelmesini bekliyoruz." dedi.



Sezon için beklentilerinin yüksek olduğunu kaydeden Talas, yaz dönemi başlamadan beklentilerinin çok daha fazlasını görmüş olduklarını belirterek, "Hakikaten çok yoğun bir talep var. Keza sezon gelmeden dahi bizim diğer sahip olduğumuz 5 tesisimizde bizimle çalışan acenteler, acente satışını açmak üzere bizimle irtibata geçtiler. Bunların da devreye girmesiyle hem yerli hem yabancı potansiyeli kazanmış durumdayız. Bunu gösteriyor gelen rezervasyonlar. Dolayısıyla 820 odanın 500 tanesi tamamlanmış olduğunu kabul edersek bunun tamamını dolu geçeceğini bize gösteriyor şu anda." diye konuştu.



'Neden Yalova?' sorusunun kendilerine çok sorulduğunu ifade eden Talas, Yalova'yı neden tercih ettiklerini şöyle anlattı:



"Çünkü esasen bu soruyu biz tersine çevirmeyi uygun görüyoruz. Niye Yalova olmasın? Aslında başta düşünülmesi gereken yer Yalova. İstanbul gibi bir metropole yakın olması, şehir merkezinden buraya 1 saatte ulaşıyorsunuz, Osman Gazi Köprüsü'nün de devreye girmesiyle. Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan da yarım saatte buraya ulaşabiliyorsunuz."



Katar, Kuvvet, Irak, Suriye ve Mısır'da acenteleri olduğuna değinen Talas, şöyle devam etti: "Buralardan belli bir potansiyelimiz oluştu. Akabinde İran bir doğaçlama gibi devreye girdi açıkçası. Burada hem ülkeden buraya gelen, İstanbul'da da hali hazırda yaşayan İranlı nüfusunu da değerlendirdik. Yani, öyle bir ortam oluştu ki bizim onlara olan talebimizden ziyade onların bize talebi gelişti. Dolayısıyla Körfez ülkeleriyle sağladığımız potansiyelle eş değer hatta biraz daha yukarısında İranlı müşterilerimizden yararlanmış durumdayız. Bu anlamda hedeflerimiz çok yukarıda. Yani, sadece Körfez ülkesi, İran olarak da sınırlamıyoruz. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Rusya da bizim hedeflerimiz arasında."



Projenin kalan kısmında inşaatlarının sürdüğünü dile getiren Talas, şuan 500 odada hizmet verdiklerini vurgulayarak sezon genelinde 250-300 bin kişiyi ağırlayabileceklerini aktardı.



Terma City'nin Türkiye Marka Ödülleri'nde "Termal turizme katkı" ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Talas, "Bizim için çok anlamlı bir ödül oldu. Hakikaten emeklerimizin bizim için de, 25'inci yılda tesadüf etmesi de çok anlamlı oldu. Açıkçası bu ödülü hak ettiğimizi düşünüyoruz. Termal turizmine katkı açısından baktığınız zaman diğer tesislerle, onlara bir şey söylemek istemiyorum ama bizim tesissimiz karşılaştırıldığı zaman tesis kalitesinin ve sunduğumuz hizmetin çıtasının biraz daha yukarda olduğunu gözlemliyoruz. Bunu da değerlendirmişler ki bu ödüle bizi layık gördüler. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu tüm sene boyunca tabi ki devam edecek. Bu ödül bizim için şöyle bir motivasyon kaynağı oluyor. Bundan sonraki yapacaklarımızda da, şimdi biz çıtayı yukarda tuttuk ama bundan sonra da bu çıtayı yükselterek devam etmek istiyoruz. Hem bölgedeki yatırımlarımıza hem de diğer bölgelerdeki yatırımlarımıza bu gözle bakıyoruz. Bir nevi aldığımız ödülle kalitesini tescil ettirmiş bir firma konumdayız şu anda. Bu da bizim sorumluluğumuz kat ve kat arttırıyor açıkçası. Kendi ile yarışır hale gelen bir tesis oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Termal demek Yalova demek. Övünerek şunu söyleyebilirim termalin Başkenti Yalova 'Termal' ilçesidir. Yalova Türkiye'nin doğal hazinesi bunu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Proje ile şu anda bin 100 kişiyi istihdam ettiklerini paylaşan Talas, "Tesis tamamlandığında bu rakamlar 2 bin 500-3 bine çıkacak ve civarda da sahip olduğumuz arsaları da tamamladığımız zaman Terma City'nin tüm projesini baz aldığınız zaman aşağı yukarı 4 binler civarında istihdam sağlayacağız. Projenin tamamına baktığımız zaman, bu tesis harici tamamına baktığımız zaman 500 milyon dolarlara çıkacağı ön görülüyor." şeklinde konuştu. - YALOVA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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